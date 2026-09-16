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Не переманивай чужого водителя: 570 млн злотых за картель на рынке труда и что с этим может сделать ФАС

14 сентября 2026 года польский антимонопольный орган наказал владельца сети Biedronka и три десятка перевозчиков за договорённость не нанимать водителей друг у друга.

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