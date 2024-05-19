Гросси: МАГАТЭ назовет виновника атак на ЗАЭС при наличии доказательств

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в воскресенье, 19 мая, заявил, что агентство озвучит, какая сторона совершала атаки на Запорожскую АЭС, если ему удастся получить доказательства.
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