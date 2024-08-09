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Франция похвалила ВСУ за вторжение в Курскую область

Франция похвалила ВСУ за вторжение в Курскую область

Западные страны продолжают реагировать на вторжение ВСУ в Курскую область. Минобороны Франции в бывшем Твиттере похвалило украинцев, продемонстрировав, что в Киеве верно считали реакции западников на произошедшее.

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Комментарии
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федор
Пидор лягушачий ! Ты гнида опущенная никак не остановишься , вас выкидывают отовсюду пенделями , а ты всё недонаполеон хочешь повоевать , тогда очко своё зашей и мушку спили….
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20 час.

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