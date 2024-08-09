Франция похвалила ВСУ за вторжение в Курскую область

Западные страны продолжают реагировать на вторжение ВСУ в Курскую область. Минобороны Франции в бывшем Твиттере похвалило украинцев, продемонстрировав, что в Киеве верно считали реакции западников на произошедшее.
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