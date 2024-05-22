Глава МО Калиняк: Словакия сотрудничает с другими странами по покушению на Фицо

Службы безопасности Словакии в рамках расследования покушения на премьер-министра Роберта Фицо сотрудничают с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств, коллеги из других стран стремятся предоставить Братиславе новые данные по инциденту.
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