СВО: о чём не говорят военкоры

Сразу скажу, я обыватель, а не военный специалист, я не перелопачиваю тонны информации для анализа. Как и многие в России, я слежу за ситуацией на Украине через ТГ-каналы и СМИ, поэтому написаный текст – это не анализ, а впечатление с выводами от увиденного и услышанного.