Конте о 2:3 с «Саутгемптоном»: «Тоттенхэму» нужно научиться лучше управлять игрой. Впереди еще много работы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча АПЛ с «Саутгемптоном» (2:3). «Первый тайм, к сожалению, у нас не получился, но во втором мы играли хорошо и забили [2:1].
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