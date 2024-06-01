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Екатерина Дунцова* решила обжаловать решение Минюста о признании ее иноагентом

Екатерина Дунцова* решила обжаловать решение Минюста о признании ее иноагентом

Бывший депутат Ржевской городской думы и журналистка Екатерина Дунцова*, которая планировала участвовать в президентских выборах 2024 года заявила изданию РБК, что собирается обжаловать решение Министерства юстиции о ее включении в реестр иноагентов.

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