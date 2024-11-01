Британский визовый центр TLS Contact закрывается, и его функции передаются VFS Global

Британский визовый центр TLS Contact прекратил свою деятельность с 3 декабря 2024 года. Вместо него начнет работать компания VFS Global, которая станет официальным партнером посольства Великобритании в России.
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