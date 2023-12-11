Боррель: гарантии безопасности Украины заключаются в расширении поставок оружия

Еврокомиссия разработала и предложила Евросоюзу «продвинутые гарантии безопасности» для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для снабжения ВСУ оружием, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.