Боррель: гарантии безопасности Украины заключаются в расширении поставок оружия

Еврокомиссия разработала и предложила Евросоюзу «продвинутые гарантии безопасности» для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для снабжения ВСУ оружием, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
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