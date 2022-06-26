Tabulo.ru - Онлайн-журнал

128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Сплошная клоунада, да и только. Борщ все варят по своему. Они, что будут оружие поставлять чтобы защитить ихний борщ?Борщ под охраной:...
  • Михаил Дорджиев
    Вот вот опускайтесь потихоньку в средневековье, когда  европейцы вообще не мылась. Подождите, посмотрим что зимой будет.Вице-канцлер ФРГ ...
  • Ваша Светлость
    Этот петух и говно за собой не спускает?:)))Вице-канцлер ФРГ ...

Названы российские города для недорогого отдыха

Названы российские города для недорогого отдыха

Оргигинал публикации — Названы российские города для недорогого отдыха Москва и Казань стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 28 тысяч и 38 тысяч рублей на человека соответственно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх