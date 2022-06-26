Оргигинал публикации — Названы российские города для недорогого отдыха Москва и Казань стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 28 тысяч и 38 тысяч рублей на человека соответственно.
Оргигинал публикации — Названы российские города для недорогого отдыха Москва и Казань стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 28 тысяч и 38 тысяч рублей на человека соответственно.
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