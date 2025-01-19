Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России

Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать правовую оценку высказываниям австрийского политика, который призвал к нарушению территориальной целостности РФ.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Что тут проверять, Австрия продвигает нового гитлера.
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12 час.
ЛС
Лидия Санникова
А как насчет московского муфтия, который гадит больше, чем австриец на Россию...
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