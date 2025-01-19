Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России

А как насчет московского муфтия, который гадит больше, чем австриец на Россию...

Анатолий Рябенко

Мусульмане всего мира ждут гибели России и готовы в любую минуту утроить в стране кровавые побоища в ответ на призывы англо-американских и иных завоевателей. Азеры ждут команды.