Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать правовую оценку высказываниям австрийского политика, который призвал к нарушению территориальной целостности РФ.
Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Что тут проверять, Австрия продвигает нового гитлера.
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12 час.
ЛС
Лидия Санникова
А как насчет московского муфтия, который гадит больше, чем австриец на Россию...
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11 час.
Анатолий Рябенко
Мусульмане всего мира ждут гибели России и готовы в любую минуту утроить в стране кровавые побоища в ответ на призывы англо-американских и иных завоевателей. Азеры ждут команды.
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10 час.
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