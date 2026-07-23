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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Батракова о несостоявшемся трансфере в «ПСЖ»: «Клубы не договорились, общение между ними было»

Владимир Кузьмичев , агент  Алексея Батракова , заявил, что «Локомотив» и «ПСЖ» не договорились по трансферу 21‑летнего футболиста.

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