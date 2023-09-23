Пиастри впервые стартует с первого ряда в «Ф-1»

Новичок «Макларена» Оскар Пиастри провел лучшую квалификацию в своей короткой карьере в «Формуле-1». Пиастри, впервые проводящий Гран-при Японии, показал второе время, опередив напарника Ландо Норриса, который стал третьим.
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