В Крыму победители конкурса компьютерных проектов «КИТ-2023» получили ноутбуки и планшеты

В Симферополе наградили победителей X ежегодного открытого республиканского конкурса компьютерных проектов «КИТ-2023», который проводится Министерством внутренней политики информации и связи РК, Министерством образования, науки и молодежи РК совместно с АО «Крымтехнологии» при поддержке Главы РК Сергея Аксёнова.
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