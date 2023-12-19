В Крыму победители конкурса компьютерных проектов «КИТ-2023» получили ноутбуки и планшеты

В Симферополе наградили победителей X ежегодного открытого республиканского конкурса компьютерных проектов «КИТ-2023», который проводится Министерством внутренней политики информации и связи РК, Министерством образования, науки и молодежи РК совместно с АО «Крымтехнологии» при поддержке Главы РК Сергея Аксёнова.