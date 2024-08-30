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Спички - не игрушка

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Европа вздрогнула: Зеленский покупает у Болгарии два «подержанных» российских ядерных ректора ВВЭР-1000

Европа вздрогнула: Зеленский покупает у Болгарии два «подержанных» российских ядерных ректора ВВЭР-1000

«Росатом»: Раньше ничего подобного никому в мире в голову не приходило. Это — страшная авантюра Киева Украинское правительство намерено приобрести у Болгарии два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства.

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