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Трамп отказался от самоамнистии: последствия для соратников и затраты

Трамп отказался от самоамнистии: последствия для соратников и затраты

Дональд Трамп, бывший президент США, обсуждал с Джо Байденом возможность помилования себя и своих сторонников, но отказался от этого шага.

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