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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рубин» попросил ЭСК рассмотреть удаление Рожкова за удар локтем в лицо Боселли в матче с «Краснодаром»

« Рубин » обратился в ЭСК РФС по итогам матча с « Краснодаром » в 1-м туре РПЛ (1:3). Казанский клуб попросил комиссию изучить эпизод с удалением  Ильи Рожкова на 18-й минуте встречи.

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