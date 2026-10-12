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Что происходит под Волчанском 12 октября 2026, бои и окружение ВСУ

Что происходит под Волчанском 12 октября 2026, бои и окружение ВСУ

Под Волчанском 12 октября 2026 года продолжаются боевые действия, а российские военнослужащие сообщают о попытках небольших групп ВСУ покинуть предполагаемую зону окружения.

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