Пит Хегсет возглавил Пентагон

Члены Сената Конгресса Соединённых Штатов Америки утвердили Пита Хегсета на пост министра обороны. Из-за того, что мнения в верхней палате насчет этой кандидатуры разделились поровну, своим правом голоса воспользовался вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.
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