В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем.Если идею поддержат, то россияне будут отдыхать на Новый год 12 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на ответ аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
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