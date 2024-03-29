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Лидер хуситов: Великобритания признала неспособность сбить наши ракеты

Лидер хуситов: Великобритания признала неспособность сбить наши ракеты

Лидер йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси в пятницу, 29 марта, заявил о неспособности британских военно-морских сил перехватить ракеты, запущенные из Йемена по их судам гиперзвуковые ракеты.

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