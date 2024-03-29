Лидер хуситов: Великобритания признала неспособность сбить наши ракеты

Лидер йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси в пятницу, 29 марта, заявил о неспособности британских военно-морских сил перехватить ракеты, запущенные из Йемена по их судам гиперзвуковые ракеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии