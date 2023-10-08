ТАСС: Данных о пострадавших среди россиян в Палестине нет

Пресс-секретарь представительства Российской Федерации при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова выступила с заявлением о том, что к настоящему моменту ведомство не обладает какими-либо данными о пострадавших российских гражданах на территории Палестины.
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