ТАСС: Данных о пострадавших среди россиян в Палестине нет

Пресс-секретарь представительства Российской Федерации при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова выступила с заявлением о том, что к настоящему моменту ведомство не обладает какими-либо данными о пострадавших российских гражданах на территории Палестины.