«Поплывшие» плиты моста в Петрозаводске восстановят лишь в апреле

В Петрозаводске размывает мост на Комсомольском проспекте, власти обещают ремонт весной Жители Петрозаводска обнаружили подмыв грунта у путепровода на Комсомольском проспекте, что привело к сползанию облицовочных плит.
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