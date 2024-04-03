«Известиям» рассказали о новинках нон-фикшн и художественной литературы

В преддверии ежегодной литературной ярмарки Non/fiction, которая будет проходить в Москве с 4 по 7 апреля, главные российские издательства нон-фикшн и художественной литературы рассказали «Известиям» о самых ожидаемых новинках этого года.
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