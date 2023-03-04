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Лещук о Fan ID: «Хочется, чтобы и люди помягче к этому относились, и правительство поблажки сделало. Кому будет польза от того, что болельщики на футбол ходить не будут?»

Лещук о Fan ID: «Хочется, чтобы и люди помягче к этому относились, и правительство поблажки сделало. Кому будет польза от того, что болельщики на футбол ходить не будут?»

Игорь Лещук хочет, чтобы фанаты и правительство пришли к компромиссу по Fan ID. – А у нас – Fan ID. – Да, люди не очень активно его получают.

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