Начинает сбываться. В США забили тревогу из-за мрачного пророчества адмирала

Увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьезным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на их обороноспособность, о чем в свое время уже предупреждали военачальники, пишут аналитики Уильям Ругер и Томас Савидж в статье для The National Interest.