Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Прервалась 7-матчевая победная серия «Баварии»

Прервалась 7-матчевая победная серия «Баварии»

«Бавария» уступила «Боруссии» Менхенгладбах в матче 18-го тура чемпионата Германии (1:2). Прервалась победная серия команды Юлиана Нагельсманна из семи игр во всех турнирах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх