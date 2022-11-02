Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Макдэвид набрал 2+2 в игре с «Нэшвиллом». Он идет 1-м в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ с 11+11 в 10 матчах

Коннор Макдэвид набрал 2+2 с «Нэшвиллом» и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. На его счету стало 22 (11+11) балла в 10 матчах сезона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх