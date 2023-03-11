Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон завершил карьеру после поражения от Усмана Нурмагомедова

На Bellator 292 прошел бой между Усманом Нурмагомедовым и Бенсоном Хендерсоном. Нурмагомедов победил сабмишеном в первом раунде.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх