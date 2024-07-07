Фофана о критике Франции на Евро: «Меня это не волнует, мы в полуфинале. Уровня Мбаппе и Гризманна для этого достаточно, не понимаю, зачем придираться к мелочам»

«Лично меня это совершенно не волнует. В конце концов, мы в полуфинале. Что касается уровня Мбаппе и Гризманна, нужно понимать, что этого достаточно, чтобы стать полуфиналистами, я не понимаю, почему надо придираться к мелочам, если, в конце концов, этого хватает.