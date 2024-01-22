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Закон, порядок, государство

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"Довел до больницы": поведение мужчины в пункте выдачи "шокировало" приморцев – кадры

"Довел до больницы": поведение мужчины в пункте выдачи "шокировало" приморцев – кадры

В городе Уссурийск Приморского края произошел жесткий инцидент в пункте выдачи Wildberries. Между пользователем маркетплейса и сотрудницей пункта выдачи произошел конфликт, сообщает ТГ-канал "Amur Mash" (18+).

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