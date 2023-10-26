Делаем это все: Эксперты выяснили, какая ежедневная привычка ускоряет старение

Специалисты объяснили, почему свет смартфонов и телевизоров так вреден для людейАмериканские учёные провели исследование и выяснили, что темп старения ускоряется от воздействия светодиодов, которые исходят от телевизоров и других устройств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии