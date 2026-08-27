Согласие супругов военных на сделки с имуществом смогут удостоверять командиры

Правительство Российской Федерации представило в Государственную Думу законопроект, который даст возможность военнослужащим и их супругам получать удостоверение согласия на проведение сделок с имуществом от командиров воинских частей.
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