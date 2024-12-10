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На фоне событий в Сирии СМИ вспомнили про предсказания «бабы Ванги»

На фоне событий в Сирии СМИ вспомнили про предсказания «бабы Ванги»

На фоне событий в Сирии СМИ вспомнили про предсказания «бабы Ванги» — весной начнется Третья мировая война.

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