НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Американский журналист Кристофер Хелали назвал руководство Украины террористическим режимом и заявил, что Киев фактически находится под контролем Евросоюза и НАТО.
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