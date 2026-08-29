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ТАСС

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Журналист Хелали назвал руководство Украины террористическим режимом

Журналист Хелали назвал руководство Украины террористическим режимом

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Американский журналист Кристофер Хелали назвал руководство Украины террористическим режимом и заявил, что Киев фактически находится под контролем Евросоюза и НАТО.

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