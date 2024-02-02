Россиян захотели ограничить в льготном энергопотреблении

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» предложила ограничить объем льготного энергопотребления для крупных домохозяйств с элементами роскоши, которые используют электричество на «подогрев бассейнов и дорожек».
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