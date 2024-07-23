Всё больше работников проходят инструктаж по охране труда

Около 50 работников, членов профсоюза, в том числе ответственных за охрану труда на предприятии «Кагул-газ», прошли инструктаж у Василия Силоча, специалиста Инспектората труда при профсоюзах, сообщает Noi.
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