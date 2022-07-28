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«Голден Стэйт» подпишет Райана Роллинза – 4,8 млн на три года

«Голден Стэйт» подпишет контракт с новичком Райаном Роллинзом (20 лет, 193 см). Соглашение рассчитано на три года и 4,8 млн долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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