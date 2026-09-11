В Ивановской области реставрируют объекты культурного наследия религиозного назначения при поддержке Минкультуры России

Реставрационные работы и разработка проектной документации для комплексной реставрации затронули объекты культурного наследия религиозного значения в Кинешме, Юрьевце и Плесе.
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