Врач назвал ошибки, которые совершают люди в период пониженного атмосферного давления

Одной из главных ошибок метеозависимых людей в период пониженного атмосферного давления является работа на износ, рассказал «Москве 24» врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им.
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