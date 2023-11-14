Врач назвал ошибки, которые совершают люди в период пониженного атмосферного давления

Одной из главных ошибок метеозависимых людей в период пониженного атмосферного давления является работа на износ, рассказал «Москве 24» врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им.