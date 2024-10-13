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Далич о 2:1 с Шотландией: «Не совсем доволен игрой Хорватии, не хватало боевитости. С Португалией и Польшей мы играли лучше» 

«Я доволен победой, но не совсем доволен игрой. Но главное – это три очка, и мы их взяли. Нам не хватало напористости и боевитости, мы словно сдерживали себя.

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