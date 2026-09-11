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Калуга-поиск

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Со сносом корпусов КАЛТУ в Грабцево решили не спешить

Со сносом корпусов КАЛТУ в Грабцево решили не спешить

Снос зданий бывшего Калужского авиационного лётно-технического училища пока не ожидается. Окончательная судьба учебного корпуса, столовой, пятиэтажного жилого дома и здания медпункта ещё не определена.

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