Почему дочка Тимати хочет утопить брата (видео)

Мама рэпера Тимати, Симона объяснила поведение детей. Симона Юнусова, блогер и бабушка рэпера Тимати, прокомментировала поведение своей внучки Алисы после того, как одно из видео с детьми вызвало отрицательную реакцию в сети.
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