Во сколько играют Сочи – ЦСКА, ФОНБЕТ Кубок России, 26 ноября, время начала матча

В субботу, 26 ноября, сыграют Сочи и ЦСКА в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».
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