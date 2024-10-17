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Ольга Славгородская: Сегодня четверг и традиционно по четвергам - прием граждан

Ольга Славгородская: Сегодня четверг и традиционно по четвергам - прием граждан

Сегодня четверг и традиционно по четвергам - прием гражданСегодня посетителей было двое.Одного из заявителей интересовал вопрос ведения рекреационной деятельности на территории арендованных лесных участков.

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