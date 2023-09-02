Украинская агентура и утечки Не успела утихнуть волна возмущения по поводу атаки украинских дронов на аэродром в Пскове, где Россия лишилась аж четырех ИЛ-76 (годовой выпуск между прочим), еще не пришли к единому мнению, откуда эти дроны прилетели, из Украины, Эстонии, или с корабля в Рижском заливе, как украинский интернет-киллер Дмитрий Гордон в интервью своей жене Алесе Бацман выдал сенсацию о том, что дроны запускались из России украинской агентурой.
Таких диверсантов враг ещё не засылал: Что известно о напавшей на Брянщину особой ДРГ
Комментарии
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Betahon
Говоря об участившихся "происшествиях"(поджоги, взрывы на предприятиях и коммуникациях, ликвидация национальных лидеров, пуски дронов на важные объекты и т.д.), необходимо учитывать, очевидно, довольно большой агентурный контингент, просочившийся через границу сквозь чекистское сито с переселенцами...Дело придется иметь не с дилетантами, а с организованными цепочками. Опыт борьбы с этим проявлением у нас есть в военной и после военной практике СМЕРШ. Кстати, не надо забывать и о привлечении ветеранов спецслужб к этой работе внутри страны, рассеянных по всей стране, и имеющих определенный опыт.
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3 час.
АК
Александр Кадырбаев
Да имеющих украинское происхождение среди русских гр-н РФ до 40%, потенциально они все враги, что ли? Тогда давайте репрессируем тех у кого украинские фамилии ина 0 кончаются
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2 час.
Mark Kapustin
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53 мин.
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