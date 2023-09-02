Таких диверсантов враг ещё не засылал: Что известно о напавшей на Брянщину особой ДРГ

Betahon

Говоря об участившихся "происшествиях"(поджоги, взрывы на предприятиях и коммуникациях, ликвидация национальных лидеров, пуски дронов на важные объекты и т.д.), необходимо учитывать, очевидно, довольно большой агентурный контингент, просочившийся через границу сквозь чекистское сито с переселенцами...Дело придется иметь не с дилетантами, а с организованными цепочками. Опыт борьбы с этим проявлением у нас есть в военной и после военной практике СМЕРШ. Кстати, не надо забывать и о привлечении ветеранов спецслужб к этой работе внутри страны, рассеянных по всей стране, и имеющих определенный опыт.