Режим КТО введён в Белгородской, Курской и Брянской областях

Особый режим действует с 9 августа.фото: nac.gov.ru--> В трёх приграничных регионах — Белгородской, Курской и Брянской областях — ввели режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет в ночь на 10 августа.
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