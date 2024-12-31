Россиянам рассказали об увеличении социальных пенсий в 2025 году

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с РИА Новости.
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