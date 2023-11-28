Украинская пресса: В Киеве попытались отравить супругу главы военной разведки Украины Кирилла Буданова

На Украине попытались отравить супругу главы военной разведки страны Кирилла Буданова, пишет украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в Минобороны.
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