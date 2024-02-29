«Нельзя так обманывать»: нейросеть научили создавать пугающе реалистичные видео

На днях состоялась презентация новой нейросети Sora от создателей ChatGPT. Она предназначена для генерации видео по текстовым запросам, и показанные на демонстрации ролики, созданные ей, просто поражают воображение.
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